Lettera43.it - La Moldavia al voto, tra propaganda russa e spaccature interne

(Di sabato 19 ottobre 2024) Maia Sandu con buona probabilità sarà la prima presidente nella storia dellaa rimanere in carica per un secondo mandato. Impresa mai realizzata da nessuno dei suoi predecessori, tutti uomini, ma che la Lady di ferro a Chisinau si prepara a mettere a segno, senza troppi problemi, alle Presidenziali di domenica 20 ottobre, almeno stando ai sondaggi della vigilia. Non sarà un trionfo al primo turno, visto che è data al 35 per cento. Dovrà aspettare il ballottaggio del 3 novembre, in cui si scontrerà con il secondo arrivato: il socialista Alexander Stoianoglo o il sindaco di Balti, seconda città del Paese, Renato Usatii, entrambi filorussi. Maia Sandu (Getty Images).