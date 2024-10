Iltempo.it - Giustizia: M5s, 'Nordio lasci incarico, ha superato ogni limite'

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il ministroha, il suo comportamento è una vergogna per tutta Italia e per questo deveare il suoper manifesta incompatibilità con il funzionamento delle nostre istituzioni. Non è la prima volta che il ministro delladimostra di ignorare i più basilari rudimenti dell'ordinamento italiano ed europeo. Il governo di cui fa parte risponde al popolo nei limiti stabiliti dal diritto nazionale e europeo; i giudici, visto che forse lui non lo sa nonostante tanti anni trascorsi con la toga, rispondono alla Costituzione italiana, almeno finché il governo di Meloni enon la stravolge. Si tratta della stessa Costituzione su cuiha giurato e che invece calpestagiorno".