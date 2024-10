Festa del Cinema di Roma il regista de ‘Il Conte di Montecristo’ | Esploriamo vendetta e animo umano

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bill August e il cast guidato da Sam Clafin presentano la serie tv in 8 episodi sulla storia di Edmond Dantès: “Un’esplorazione dell’e del sentimento di, di quello che genera e di dove porta. C’è tutto questo in ‘Ildi, la serie tv in 8 episodi diretta dal premio Oscar e due volte Palma d’Oro a Cannes Bill August presentata oggi alladeldinella sezione Freestyle. Quella deldi Montecristo “è la migliore storia mai raccontata sulla-spiega il- Perché non è solo il fatto di andare e uccidere chi ha fatto il torto ma anche il modo sofisticato in cui il protagonista pianifica la sua, vuole farlo in un modo che sia simile al danno arrecato da chi gli ha fatto male”. Con laperò, “perde la sua capacità di amare, questo mi sembra un tema importante”.