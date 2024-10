Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, la rivoluzione un anno e mezzo dopo l’ultima vittoria: quanti giocatori sono cambiati

(Di sabato 19 ottobre 2024), unl’ultimo successo al Castellani: la squadra è stata completamente rivoluzionata. Tutti i cambi Domani sartrascorsi 603 giorni dalvolta in cui ilha vinto in casa dell’. Era il 25 febbraio del 2023 quando la squadra di Luciano Spalletti riusciva, solo per la seconda volta nella sua storia, ad espugnare il Castellani per 2-0. L’autogol di Ismajli e il gol di Osimhen avevano regalato altri 3 punti preziosi per lo storico Scudetto che sarebbe arrivato da lì a pochissimi mesi. Una di quelle vittorie che fece capire anche ai tifosi che sarebbe potuto essere l’giusto. Così fu poi alla fine dell’, con una rosa che entrò nella leggenda.