Dichiarato morto si sveglia prima dell' espianto degli organi | scoperta choc in Usa  

Si sveglia pochi istanti prima del prelievo di organi : l’incubo di un uomo dichiarato morto - Fa venire i brividi il racconto di Donna Rhorer, la sorella di Anthony Thomas “TJ” Hoover II. Il 36enne era stato dichiarato cerebralmente morto dopo il ricovero per una overdose e i chirurghi si erano recati al Baptist Health Richmond Hospital, nel Kentucky, per rimuovere i suoi organi nell’ottobre 2021, rivelano la sorella ed ex dipendenti della Kentucky Organ Donor Affiliates, ... (Dayitalianews.com)

