Dalla lettera ai professionisti al contributo al cinema: "In maggioranza senza leader ne approfittano vecchi volponi" (Di sabato 19 ottobre 2024) A 4 mesi dall'insediamento, l'amministrazione comunale di Aversa guidata dal sindaco Franco Matacena è ancora alla ricerca di un equilibrio interno. Si naviga a vista con l'obiettivo che per ora sembra essere quello del "non scontentare nessuno". Così si assiste a ingerenze della politica nelle Casertanews.it - Dalla lettera ai professionisti al contributo al cinema: "In maggioranza senza leader ne approfittano vecchi volponi" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A 4 mesi dall'insediamento, l'amministrazione comunale di Aversa guidata dal sindaco Franco Matacena è ancora alla ricerca di un equilibrio interno. Si naviga a vista con l'obiettivo che per ora sembra essere quello del "non scontentare nessuno". Così si assiste a ingerenze della politica nelle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'ultimo saluto alla 16enne che si è lanciata dalla finestra della scuola, il parroco: «Nei nostri cuori domande senza risposta» - MONTAGNANA (PADOVA) - L'ultimo, commosso abbraccio ad un'anima dolce. Una chiesa gremita ha dato l'estremo saluto alla sedicenne che, mercoledì 9 ottobre, è ... (ilgazzettino.it)

Prezzi di Netflix in aumento in Italia, brutte notizie per chi vuole un abbonamento: quanto costa adesso - Netflix ha reso ufficiale l'aumento dei prezzi degli abbonamenti in Italia sui piani Standard, con e senza pubblicità, e Premium: ecco i rincari ... (notizie.virgilio.it)

Oltre i lustrini, la crisi del settore cine-audiovisivo. La lettera di un esercente cinematografico resistente - Continua la grancassa sui meriti del Governo in materia di cinema e audiovisivo, ma la crisi è acuta, soprattutto nel settore dell’esercizio. (key4biz.it)