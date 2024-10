Assicurazioni la stangata Rc Auto vola alle stelle | oltre 400 euro e +69%

Lanazione.it - Assicurazioni, la stangata. Rc Auto vola alle stelle: oltre 400 euro e +6,9%

(Di sabato 19 ottobre 2024) Non si ferma lata dell’rc. I costi dell’assicurazione sono arrivati, tanto che a settembre secondo i dati di Segugio.it, si è registrato un +6,6%. Se si guarda ai primi nove mesi dell’anno ad Arezzo l’impennata è arrivata al 6,9%. Qui si pagano 408,1contro i 381,8 dello stesso periodo 2023. In generale la spesa media in Toscana per assicurare l’scavalca i 500e supera la media nazionale. Dopo anni di calo dei prezzi nel periodo del Covid, dal 2022 è iniziata una crescita inarrestabile, col premio Rcche a settembre 2024 ha raggiunto i 470,2. Nei primi 9 mesi dell’anno i prezzi sono cresciuti in quasi tutto il territorio, con picco nel Lazio (+14,8%). Ma quanto si paga qui? Nello stesso periodo in Toscana si registra un premio di 500,1in crescita dell’11% anno su anno.