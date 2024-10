Abruzzo24ore.tv - Zeman ricoverato d'urgenza: malore improvviso, le sue condizioni sono sotto controllo

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pescara - L’ex allenatore, icona del calcio italiano, colpito da un'ischemia.a Pescara, è vigile e instabili. Zdenek, ex allenatore del Pescara, è stato nuovamente colpito da unmartedì sera, che lo ha costretto a un rapido trasferimento da Roma alla clinica Pierangeli di Pescara per accertamenti medici. Il noto tecnico, di 77 anni, è statoa seguito di un'ischemia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il primo sintomo è apparso improvvisamente nella capitale, e da lì è partita la corsa verso la clinica abruzzese, già conosciuta daper un ricovero risalente a meno di un anno fa. Nonostante le suesiano stabili, il celebre allenatore di origine ceca, noto per il suo carattere tenace e la sua passione per il calcio, si trova attualmenteosservazione.