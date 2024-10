Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' a rischio trasmissione sessuale il Virus Oropouche che ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di L'articolo Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' ailche ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di L'articolo, aproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Oropouche - il virus si trasmette anche sessualmente : cos’è e quali sono i sintomi - In alcuni casi, possono verificarsi nausea, vomito e complicazioni neurologiche. . Circa il 60% dei pazienti sperimenta una ricomparsa dei sintomi, in forma meno grave, dopo la fase acuta. Secondo Federico Gobbi, direttore del dipartimento di ricerca, questa nuova modalità di trasmissione potrebbe rappresentare un rischio, sebbene attualmente il livello di pericolo per l’Italia sia basso. (Thesocialpost.it)

