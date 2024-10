"Veri nubifragi", 48 ore da allerta rossa: dove colpisce il ciclone (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una giornata a cui prestare molta attenzione sul fronte del meteo quella di sabato 19 ottobre. Nelle prossime 24 infatti sono previsti nubifragi e piogge molto intense su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, per effetto di un ciclone che coinvolgerà l medio-basso Tirreno ma avremo maltempo anche nelle regioni di Nord-Est. A fornire le previsioni del tempo sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui "vivremo un Sabato difficile" caratterizzato da situazioni da "allerta rossa", "al Sud, al Nord-Est, ma a macchia di leopardo un po' su tutte le regioni". Un'attenzione particolare all'Emilia Romagna e a Roma, mentre la situazione appare più tranquilla sulla Sardegna e sul Nord-Ovest. Di che tipo di precipitazioni parliamo? "Veri e propri nubifragi" sono quelli attesi in Sicilia meridionale, Calabria e Salento, sull'Alto Adriatico, in Emilia-Romagna e tra Roma e Napoli. Iltempo.it - "Veri nubifragi", 48 ore da allerta rossa: dove colpisce il ciclone Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una giornata a cui prestare molta attenzione sul fronte del meteo quella di sabato 19 ottobre. Nelle prossime 24 infatti sono previstie piogge molto intense su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, per effetto di unche coinvolgerà l medio-basso Tirreno ma avremo maltempo anche nelle regioni di Nord-Est. A fornire le previsioni del tempo sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui "vivremo un Sabato difficile" caratterizzato da situazioni da "", "al Sud, al Nord-Est, ma a macchia di leopardo un po' su tutte le regioni". Un'attenzione particolare all'Emilia Romagna e a Roma, mentre la situazione appare più tranquilla sulla Sardegna e sul Nord-Ovest. Di che tipo di precipitazioni parliamo? "e propri" sono quelli attesi in Sicilia meridionale, Calabria e Salento, sull'Alto Adriatico, in Emilia-Romagna e tra Roma e Napoli.

