Ucciso a colpi di forbici dopo un furto in un video l' aggressione mortale a Eros di Ronza

Ladro ucciso a Milano - Pm : “Colpito mentre strisciava e gridava aiuto” - Il nipote del barista: “Abbiamo fermato il ladro, sono stato io” “Il ladro non riesce più a camminare, è fuori non cammina più, sta quasi morendo, ho dato un pugno al ladro e adesso sta quasi morendo, non riesco a capire se è vivo o no, sta malissimo, esce sangue”. È quanto si legge nella richiesta di convalida dell’arresto firmata dalla pm meneghina, Maura Ripamonti, nei confronti del 30enne ... (Lapresse.it)

Ucciso a colpi di forbici dopo un furto - cosa sappiamo dell'omicidio di Eros Di Ronza - . Eros Di Ronza è stato ucciso da 20 colpi di forbice al petto dopo aver tentato di rubare, all’alba del 17 ottobre, alcuni Gratta e vinci da un bar in via Giovanni da Cermenate, a Milano. Di Ronza non era da solo: con lui c’era un complice 48enne, anch’egli pregiudicato, che è riuscito a scappare ed è poi stato trovato dagli investigatori nella sua casa di via Tibaldi e denunciato per tentato ... (Tg24.sky.it)

Arrestati due baristi. Ruba i gratta e vinci - ucciso a colpi di forbici - Il rumore e l’allarme anti-intrusioni svegliano diversi abitanti del condominio al civico 35: tra gli inquilini che si affacciano alle finestre ci sono pure i componenti delle due famiglie cinesi che gestiscono l’esercizio commerciale. Dopo pochi secondi, si spalanca il portone dello stabile: escono Shou Zhou e lo zio Liu Chongbin. (Quotidiano.net)