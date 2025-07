L’erede | tutto quello che c’è da sapere sul film

L’erede: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’erede (titolo originale: Le successeur), film del 2024 diretto da Xavier Legrand con Marc-André Grondin, Yves Jacques, Laetitia Isambert-Denis, Blandine Bury. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il trentenne Ellias Barnès sarà il prossimo direttore artistico di una famosa casa di haute couture parigina. Anche a causa delle altissime aspettative, il giovane inizia ad avvertire forti dolori al petto. Quindi è costretto a tornare a Montreal per organizzare il funerale del padre, con cui da tempo non aveva rapporti, e scopre che potrebbe aver ereditato qualcosa di ancora peggiore del suo cuore fragile. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’erede: tutto quello che c’è da sapere sul film

