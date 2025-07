Infezione da West Nile | cos’è la malattia sintomi e raccomandazioni

(Adnkronos) – Nel Lazio si sono registrati nella provincia di Latina i primi 2 casi autoctoni di infezione da virus West Nile, e altri 2 casi – sempre nella stessa area geografica – sono in corso di accertamento. La Regione, impegnata per la sorveglianza e il monitoraggio del focolaio, ricorda gli elementi fondamentali sull'infezione, i .

A Latina il primo caso nel Lazio di West Nile Virus La febbre West Nile è una malattia causata da un virus trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex Nel Lazio è stato accertato il primo caso di infezione da West Nile Virus (WNV), con un… Vai su X

: La West Nile è un’infezione virale trasmessa all’uomo tramite la puntura di zanzare infette. La zanzara che trasmette questo virus è la Culex pipiens, conosciuta come zanzara comune, attiva so - facebook.com Vai su Facebook

