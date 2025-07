L’Italia e il calcio diviso a metà | Nazionale maschile in caduta libera nazionale femminile in ascesa

Il calcio in Italia non è solo uno sport, ma molto di più. È passione, sentimento, vita. Ed ecco dunque che chiunque vorrebbe sedersi al posto del Commissario Tecnico di turno per prendere le decisioni che riguardano il nostro calcio. Oggi il calcio italiano è diviso in due: da una parte c’è una nazionale maschile che continua la sua caduta libera, iniziata dopo la vittoria del Mondiale 2006. Da allora, tranne una breve parentesi nel biennio 2020-21 con la vittoria dell’Europeo, l’Italia ha vissuto solo delusioni. Dall’altro lato troviamo un movimento in ascesa: quello della nazionale femminile che, passo dopo passo e vittoria dopo vittoria, si è conquistata la stima e il rispetto di gran parte dell’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’Italia e il calcio diviso a metà : Nazionale maschile in caduta libera, nazionale femminile in ascesa

Calcio a 5, il Futsal Pontedera sul tetto della Toscana: l'Under 19 accede alla fase nazionale per lo scudetto - La finale playoff del campionato Under 19 in Toscana è del Futsal Pontedera. I bianconeri hanno superato per 6-3 la Futsal Sangiovannese conquistando così il pass per gli ottavi di finale del tabellone scudetto nazionale, dove affronteranno la Roma 1927 Futsal in una doppia sfida tra andata e.

Calcio Giovanile / Juniores Regionale, inizia l’avventura della Castelfrettese alla Fase Nazionale contro la Renato Curi Angolana - La squadra di Bacelli inizia in Abruzzo il primo turno della fase che assegnerà lo scudetto dilettanti di categoria.

Un ct viterbese per la Nazionale di calcio? Leonardo Bonucci ci crede - "Il calcio è il lavoro più bello del mondo, se impari a toglierti le pressioni di dosso". Così parla Leonardo Bonucci, oggi assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi, ieri colonna della Juventus (502 presenze e 35 reti) e della Nazionale (121 presenze e 8 reti).

Prosegue il calendario degli Eventi Sportivi 2025. Seconda edizione del Torneo di Calcio "rEstate con noi" patrocinato dal Comune di Capri in collaborazione con l'Asd Germano Bladier Caprese. Anche in questa stagione il torneo, aperto a tutti, sarà diviso in

Ranieri nuovo CT dell'Italia dopo l'esonero di Spalletti, ma non molla la Roma: cosa manca per il sì; Nazionale di Calcio Forense e Rappresentativa Vaticana: arriva il sì per l'amichevole; Al Mondiale per Club l’Italia fa una figuraccia, altro fallimento targato Gravina.

Perché l’Italia stasera gioca con una maglia verde menta - Contro la Norvegia per i quarti di finale degli Europei, le Azzurre scenderanno in campo con la prima maglia ideata esclusivamente per loro ... Da gqitalia.it

Elena Linari, chi è la capitana della Nazionale di calcio - Elena Linari, capitana della nazionale di calcio femminile, è una donna coraggiosa simbolo di inclusività, talento e impegno sociale ... Scrive dilei.it