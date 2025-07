Serie Pixel 10 | evento Google il 20 agosto per sfidare Apple

La data è stata fissata: il 20 agosto si terrĂ l’evento di presentazione della nuova serie Pixel 10, in quell’occasione saranno presentati anche il nuovo Watch 4, le nuove cuffie e il Matirial 3. Quest’anno la nuova serie di smartphone con Android puro verrĂ lanciata un po’ piĂą tardi rispetto alla serie 2024 che vide l’arrivo sul mercato dei Pixel con la versione Android del 2023. Google ci prova, lancia i suoi nuovi device un paio di settimana in anticipo rispetto ai nuovi iPhone che saranno presentati a settembre come di consueto. Recensione Pixel 9 Pro XL: il “vecchio” Android 14 e il nuovo Gemini IA. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Serie Pixel 10: evento Google il 20 agosto per sfidare Apple

