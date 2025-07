The Italian Job | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Italian Job: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Italian Job, film del 2003 diretto da F. Gary Gray, uscito in Italia l’11 luglio dello stesso anno, interpretato da Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham, Edward Norton, Seth Green, Mos Def e Donald Sutherland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un gruppo di esperti rapinatori americani, guidato da John Bridger e Charlie Crocker, mette a segno un colpo milionario con una tattica studiata alla perfezione, rubando una cassaforte contenente dei lingotti d’oro da un palazzo di Venezia e riuscendo a svuotarla sott’acqua, eludendo così le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Italian Job: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: italian - film - tutto - sapere

Cinema, torna a Bangkok il Moviemov Italian Film Festival - Roma, 29 apr. (askanews) – Torna il Moviemov Italian Film Festival e rende omaggio a Tiziano Terzani.

Malta, per gli Italian Film Days si proietta Parthenope di Paolo Sorrentino - In occasione dell’edizione 2025 della  rassegna Italian Film Days, in collaborazione con Spazju Kreattiv di La Valletta  e del Master in studi cinematografici della Facoltà di Lettere dell’Università di Malta, tanti film italiani vengono proiettati per la prima volta a Malta.

“Italian Screens” torna in Cina al 27° Shanghai International Film Festival con FolleMente di Paolo Genovese - Si è tenuta oggi in Cina  la conferenza stampa di “ Italian  Screens “, sezione speciale del 27° Shanghai International Film Festival  (SIFF).

Intervista a Francesco Esposito, Direttore artistico Vision méditerranéenne e Coordinatore Italian Contemporary Film Festival Montréal CINÉ PARC DANTE,... - facebook.com Vai su Facebook

I cento passi stasera in tv, il film sulla storia di Peppino Impastato; Premio Film Impresa: i vincitori della terza edizione e il riconoscimento a Paolo Sorrentino; Torino Film Festival 2024, tutto quello che c’è da sapere.

The Italian Job: trama, cast e streaming del film su Rete 4 - The Italian Job: trama, cast e streaming del film in onda stasera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Da tpi.it

Come Closer, il trailer italiano del film [HD] - Un film con Lia Elalouf, Daria Rosen, Neta Garty, Yaakov Zada Daniel, Shlomi Shaban. Scrive mymovies.it