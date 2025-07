Renato Marin lascia la Roma e firma col PSG | contratto fino al 2030 per il portiere classe 2006

Nuova avventura per Renato Marin, che dopo la scadenza naturale del contratto con la Roma ha deciso di proseguire la sua carriera in Francia. Il Paris Saint-Germain ha annunciato oggi l’ingaggio del portiere classe 2006, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali ufficiali del club parigino, con un comunicato sintetico pubblicato su Instagram: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Renato Marin. Il portiere diciannovenne ha firmato con il Club fino al 2030”. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Renato Marin lascia la Roma e firma col PSG: contratto fino al 2030 per il portiere classe 2006

