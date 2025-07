Federico Giunti | Berlusconi al Milan venne da me al tavolo con mia moglie | ho una cosa da farle fare

Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, ha raccontato un aneddoto riguardante la sua esperienza in rossonero. Nello specifico la proposta che gli fece Silvio Berlusconi alla cena del centenario: "Mi contatti quando smette di giocare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Un Federico Giunti scatenato. L’ex centrocampista del Milan si racconta a 360 gradi ai nostri microfoni: dall’esordio in Serie A a quella maglia di Roberto Mancini, senza dimenticare l’illustre esperienza al Milan.

Le dichiarazioni di Federico #Giunti su #Berlusconi non possono che rievocare dolci ricordi. L'ex centrocampista del #Milan racconta un aneddoto divertente di quando vestiva la maglia rossonera Vai su X

Federico Giunti: Berlusconi al Milan venne da me al tavolo con mia moglie: ho una cosa da farle fare; Federico Giunti: “Berlusconi sapeva stimolare ma era sempre pronto alla battuta”; Berlusconi, il ricordo di Chico Giunti: Presidente straordinario.

Milan Primavera, ufficiale l’esonero di Giunti: Terni al suo posto - Di seguito, il comunicato del Milan sull’esonero di Giunti e l’ingaggio di Terni: “AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica dell’U19 maschile a Christian Terni. gianlucadimarzio.com scrive

Milan Primavera, esonerato Giunti: scelto Terni - Gianluca Di Marzio - E per la prossima stagione, suggestione Ignazio Abate Importante cambiamento per quanto riguarda la formazione Primavera del ... Lo riporta gianlucadimarzio.com