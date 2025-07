Civitavecchia Fare Verde in spiaggia | basta mozziconi

Roma – Parte anche a Civitavecchia la campagna nazionale “Basta mozziconi” di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia di sigarette. I volontari dell’associazione ambientalista hanno distribuito presso la marina di Civitavecchia e al Pirgo dei portacenere portatili per prevenire l’abbandono dei mozziconi sull’arenile. “ Le sigarette in mare creano danni incalcolabili e anche quest’anno l’iniziativa di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia dei mozziconi è stata molto apprezzata dai cittadini e turisti. In particolare, i volontari del gruppo hanno distribuito gratuitamente posacenere portatili ed hanno diffuso la campagna informativa e di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente, con particolare attenzione ai giovani “, commenta il presidente del gruppo di Civitavecchia, Paolo De Mutiis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Civitavecchia, Fare Verde in spiaggia: basta mozziconi

