Il presidente del Napoli esce allo scoperto sul calcio italiano e del sistema alle sue spalle ritenuto fallimentare: le sue dure parole Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare ai microfoni, stavolta però anche di argomenti extra Napoli. Il patron azzurro è stato ospite al Giffoni Film Festival 2025, che ogni anno si svolge a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. Non sono mancate considerazioni sulla vittoria del proprio club o altre tematiche: lo scalpore però il patron lo ha creato parlando del calcio italiano, spesso oggetto di mira delle conferenze stampa del numero uno del Napoli. Le sensazioni di De Laurentiis sul futuro non sono positive e la dinamica raccontata da lui rende il tutto fallimentare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis allo scoperto sul calcio italiano: “Immersi in un sistema fallimentare”