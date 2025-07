Palazzini FdI | Ex Lebole da ferita a simbolo di rinascita Grazie a Bertelli per l’amore verso Arezzo

🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Palazzini (FdI): "Ex Lebole, da ferita a simbolo di rinascita. Grazie a Bertelli per l'amore verso Arezzo, FdI ha sempre creduto in questo riscatto" - Arezzo, 17 luglio 2025 - Palazzini (FdI): "Ex Lebole, da ferita a simbolo di rinascita. Grazie a Bertelli per l'amore verso Arezzo, FdI ha sempre creduto in questo riscatto" "La rinascita dell'area ex Lebole non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno politico costante, di una visione chiara e della straordinaria decisione di un grande imprenditore, Patrizio Bertelli, che ancora una volta ha dimostrato il suo profondo attaccamento ad Arezzo.

Così Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, commenta con soddisfazione l'avvio delle operazioni preliminari alla demolizione e l'annuncio dell'imminente firma del ... Come scrive lanazione.it

Area ex Lebole, a fine mese si chiude: l'ultimo colpo di Bertelli - Non solo palazzo Carbonati riportato appena a nuova luce, l'affare più importante di Patrizio Bertelli in città è l'acq ... Si legge su lanazione.it