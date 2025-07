Venezia si schianta contro l'auto di un anziano mentre va al lavoro | muore ragazzo di 18 anni

Gianmarco Valerio, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Santa Maria di Sala mentre si recava al lavoro in moto. Lo scontro con un’auto guidata da un 84enne è stato fatale. Inutili i soccorsi. La comunità è sotto shock e in lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

