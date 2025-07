WTA Iasi 2025passano il turno Begu e Cristian Esce Elina Avanesyan

Sei incontri caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA di Iasi, si completano gli ottavi di finale. Avanzano ai quarti di finale le romene Irina Camelia Begu e Jaqueline Cristian. L’argentina Maria Lourdes Carle firma la sorpresa di giornata eliminando l’armena Avanesyan. L’ungherese Panna Udvardy, numero 150 del ranking WTA, regola 6-4 6-3, in un’ora e ventinove minuti, la britannica Francesca Jones, testa di serie numero 8. Firma la grande sorpresa di giornata Maria Lourdes Carle. La giocatrice argentina elimina 7-6(4) 6-2 l’armena Elina Avanesyan. La svizzera Simona Waltert, numero 127 del ranking WTA, prevale 6-4 7-6(2), in due ore e quindici minuti, sulla spagnola Irene Burillo Escorihuela. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Iasi 2025,passano il turno Begu e Cristian. Esce Elina Avanesyan

In questa notizia si parla di: iasi - begu - cristian - avanesyan

WTA Iasi, passano il turno Teichmann e Begu - Il torneo di Wimbledon si è chiuso con il trionfo di Iga Swiatek. Il grande circuito del tennis femminile riparte dai tornei sulla terra battuta di Amburgo e Iasi.

WTA Iasi 2025, risultati 15 luglio: ok Elina Avanesyan e Jaqueline Cristian, ritiro di Nuria Párrizas Díaz; WTA Iasi, passano il turno Teichmann e Begu.

WTA Iasi, Avanesyan supera Martic, ok Cristian, nessun problema per ... - Affronterà Elina Avanesyan che ha regolato in due ore e mezza la croata Petra Martic per 6- Come scrive oasport.it

WTA Iasi 2024, risultati 25 luglio: doppia vittoria per Elina Avanesyan ... - La pioggia concede una tregua e così sulla terra battuta outdoor di Iasi, in Romania, sede dello Iasi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250, si ... Si legge su oasport.it