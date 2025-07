Wuchang | Fallen Feathers annunciati i requisiti PC minimi e consigliati

L’attesa per Wuchang: Fallen Feathers è quasi finita: il soulslike sviluppato da Leenzee Games sarà disponibile dal 24 luglio 2025, pronto a conquistare gli appassionati del genere con la sua atmosfera cupa e il combattimento ispirato ai classici del filone. Con l’uscita ormai imminente, il team ha pubblicato i requisiti ufficiali per la versione PC, ma non senza alimentare qualche dubbio nella community. Sebbene le configurazioni richieste non siano proibitive, gli sviluppatori non hanno ancora chiarito a quali target prestazionali corrispondano: risoluzione, framerate e livello di dettaglio restano del tutto indefiniti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

