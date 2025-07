Pescara - Durante lavori di scavo una condotta principale del gas si è danneggiata, causando dispersione e pericoli sulla SS?81 tra Penne e Pianella, strada chiusa. Nel primo pomeriggio del 17 luglio, una perdita di gas ha interessato la condotta principale a Pianella (PE), generata da una rottura accidentale durante lavori di scavo in via San SilvestroMalpensa?1. Immediatamente è scattato l’allarme, mobilitando Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri che hanno lavorato per isolare l’area e garantire la sicurezza degli abitanti. La strada statale 81 è stata temporaneamente chiusa al traffico nei due sensi, tra la chiesa della Madonna delle Grazie e l’azienda Rea Carni, all’incrocio con via Malpensa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fuga di gas a Pianella blocca statale 81, ecco cosa sta succedendo