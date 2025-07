Finanziamento di 135 milioni all' Amap | Saranno usati anche per potabilizzatore Presidiana e sottorete Boccadifalco

L'Amap, società che gestisce il servizio idrico a Palermo e in altri 47 comuni della provincia, ha sottoscritto il contratto di finanziamento strutturato che consentirà all'azienda partecipata del Comune di rilanciare l’azione gestionale, sia sotto il profilo del consolidamento degli interventi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un finanziamento di 135 milioni di euro reso operativo dopo l’approvazione del bilancio 2024 ma soprattutto a seguito dell’avvenuta approvazione del Piano industriale 2024-2045 e della proposta tariffaria da parte dell’Ati Palermo Vai su X

Amap, via libera al bilancio 2024: utile oltre 9 milioni e 135 milioni di investimenti in arrivo - Nel giorno dedicato a Santa Rosalia, Amap compie un passo decisivo verso il futuro del Servizio Idrico Integrato. Secondo sicilianews24.it