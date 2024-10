Thesocialpost.it - Termosifoni, ecco quale temperatura tenere in casa per non ammalarsi. La spiegazione scientifica

(Di venerdì 18 ottobre 2024)bisognainper non(e risparmiare)? Una domanda non affatto scontata, specie ora che il freddo inizia a farsi pungente e si avvicina il momento in cui si riaccendono i riscaldamenti. Partiamo dai limiti di legge, che impongono 20-22°C massimi in ambientelingo e contesti assimilabili. Il Ministero, per, mantiene valida l’indicazione di non superare i 19-20°C inper risparmiare energia. Ma avere freddo inci fa ammalare? Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), sì, soprattutto gli anziani. In un capitolo dedicato alle basse temperature indelle sue “Linee Guida su Abitazioni e Salute“.