Su il sipario del Teatro Comunale Mario Spina gestito dall’Associazione CapoTrave Kilowatt

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Si riapre ildel, con la direzione artistica di Luca Ricci: dal 20 novembre al 9 aprile, 7 spettacoli in cartellone, per una stagione che promette intrattenimento, divertimento e pensiero, come suggerisce lo stesso titolo, “A Castiglioni quest’anno ci divertiamo!”. Dichiarano Lucia Franchi e Luca Ricci, direttori di: “Siamo più che felici di presentare una stagione ricca di stimoli culturali come non mai. Andremo da Ariosto a Molière, da Goldoni alla drammaturgia più recente, con artisti di chiara fama come Alessandro Benvenuti e Veronica Pivetti, portando spettacoli storici delitaliano come il meraviglioso lavoro sullenette di Koreja o l'ispirativo racconto su sport e sfide della vita interpretato dal campione del mondo di pallavolo Andrea Zorzi.