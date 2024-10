Riapre la sede della Municipalità di Ponticelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stata approvata dalla Giunta comunale la delibera relativa al progetto esecutivo per i lavori da eseguire a Piazza De Iorio. Gli uffici sono stati chiusi a maggio 2023 a seguito di problemi strutturali. Il progetto esecutivo della Giunta consentirà di intervenire sull'impiantistica e su parte Napolitoday.it - Riapre la sede della Municipalità di Ponticelli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stata approvata dalla Giunta comunale la delibera relativa al progetto esecutivo per i lavori da eseguire a Piazza De Iorio. Gli uffici sono stati chiusi a maggio 2023 a seguito di problemi strutturali. Il progetto esecutivoGiunta consentirà di intervenire sull'impiantistica e su parte

