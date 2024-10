Prova su strada della nuova Porsche Macan Elettrica, sportiva con due anime (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due giorni molto intensi alla guida della rivoluzione Elettrica di casa Porsche, abbiamo Provato i due modelli Quattro e Turbo che rispondono a clienti molto diversi Dday.it - Prova su strada della nuova Porsche Macan Elettrica, sportiva con due anime Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due giorni molto intensi alla guidarivoluzionedi casa, abbiamoto i due modelli Quattro e Turbo che rispondono a clienti molto diversi

Scopri la Nuova Porsche Macan : La Rivoluzione Elettrica che Cambierà il Mondo dei SUV! - Quando la nuova Porsche Macan elettrica è [. it. Prestazioni, autonomia e sensazioni di guida di un SUV che promette di cambiare le regole del gioco. </p> . . ] <p>The post Scopri la Nuova Porsche Macan: La Rivoluzione Elettrica che Cambierà il Mondo dei SUV! first appeared on MondoUomo. (Mondouomo.it)

Auto elettrica - Porsche rivede i piani strategici - Mentre la Macan, la Suv di medie dimensioni, ora venduta come solo elettrica, continuerà a essere commercializzata con motori termici al di fuori dal mercato europeo. Condizione lapalissiana, a dire il vero. È sempre più lunga la lista dei costruttori automobilistici che stanno ridimensionando i loro piani di elettrificazione: l’ultimo ad aggiungersi all’elenco è Porsche, che ambisce a vendere 8 ... (Ilfattoquotidiano.it)