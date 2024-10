Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 20 ottobre 2024 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida tra squadre sorprendenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Maiorca ha conquistato 14 punti in questo inizio di stagione, il Rayo 13: le due squadre hanno un margine molto ampio sul Valencia terz’ultimo, fermo a quota 6. Questi numeri testimoniano l’ottima partenza di entrambe: la squadra di Vallecas ha mostrato questa spiccata tendenza anche nelle stagioni passate, nel girone d’andata ha sempre messo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 20 ottobre 2024 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida tra squadre sorprendenti Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilha conquistato 14 punti in questo inizio di stagione, il13: le duehanno un margine molto ampio sul Valencia terz’ultimo, fermo a quota 6. Questi numeri testimoniano l’ottima partenza di entrambe: la squadra di Vallecas ha mostrato questa spiccata tendenza anche nelle stagioni passate, nel girone d’andata ha sempre messo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronostico Maiorca-Rayo Vallecano : Analisi - Quote e Scommesse (Domenica 20 ottobre 2024 - ore 14 : 00) - Under 2. Il Rayo ha dimostrato di essere una squadra compatta e capace di mettere in difficoltà le grandi squadre, grazie alla solidità difensiva e alla capacità di colpire in contropiede con giocatori come Sergio Camello e Isi Palazon. Pareggio finale (X) – Il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre che hanno iniziato la stagione con una buona difesa. (Pronosticipremium.com)

