La premier Meloni in Libano | Solo rafforzando Unifil si potrà voltare pagina

"Considero inaccettabile attaccare l'Unifil, tutte e due le parti devono garantire la sicurezza dei soldati. Sono convinta che Unifil debba essere rafforzata. Solo rinforzando la missione si potrà voltare pagina . Dobbiamo tornare alla missione originale di Unifil". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati , dopo l'incontro

Unifil - il portavoce Tenenti : “Non abbiamo alcuna intenzione di ritirarci. Non esiste una soluzione militare al conflitto ma solo diplomatica” - Quindi, riusciamo a fare qualcosa, ma è veramente una situazione molto molto difficile e sicuramente pericolosa per tutti“. L’altra settimana l’esercito israeliano era a pochi metri dalla base irlandese. Non so se questo possa essere una soluzione: non credo che ci sia una soluzione militare a questo problema – sottolinea – e non penso che una forza internazionale che usi le armi possa risolvere ... (Ilfattoquotidiano.it)

Attacco a Unifil - Botteri a La7 : “Italia - Francia e Spagna uniti nel condannare Israele ma solo Macron ha deciso lo stop delle armi” - Ma, in ogni caso, il problema in questo momento è la sfida altissima che Netanyahu lancia alle Nazioni Unite e, a questo punto, all’Italia, alla Francia e alla Spagna che garantiscono quella missione. L’annuncio dello stop delle armi a Israele, in realtà, è stato dato da Macron anche il 5 ottobre, prima delle aggressioni israeliane ai soldati della missione Onu (“Basta fornire a Israele le armi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Non solo Unifil : tutte le missioni con militari italiani in Medio Oriente - (Adnkronos) – In questi giorni si parla spesso della missione Unifil, che nell'acronimo ha "interim", provvisorio, ma che dura dal 1978, e che è stata creata da una risoluzione Onu per creare un 'cuscinetto' nella cosiddetta Blue Line, tra Libano del sud, Israele e un pezzetto di Siria. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel ... (Webmagazine24.it)