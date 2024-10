I Manetti Bros e Rocco Papaleo allo Spazio Coming Soon inaugura le attività per accreditati e delegazioni di film e serie (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentato in anteprima Alla Festa del Cinema di Roma il film U.S. PALMESE dei fratelli Manetti. Tra i protagonisti, Rocco Papaleo e Blaise Alfonso che sono stati ospiti dello Spazio Coming Soon per l'attività stampa. Comingsoon.it - I Manetti Bros e Rocco Papaleo allo Spazio Coming Soon inaugura le attività per accreditati e delegazioni di film e serie Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentato in anteprima Alla Festa del Cinema di Roma ilU.S. PALMESE dei fratelli. Tra i protagonisti,e Blaise Alfonso che sono stati ospiti delloper l'stampa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa Cinema Roma - Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” - Alla Festa di Roma una storia di calcio ma anche di valori del sud. I Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese”. Servizio di Fabio Falzone The post Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)