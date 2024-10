Hamas e seguaci inneggiano a Sinwar, che ha passato il 90% della guerra nascosto. Ecco i papabili alla successione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre i sostenitori di Hamas celebrano il martirio e omaggiano “il macellaio”, mente diabolica che ha ideato il massacro del 7 ottobre, il resto del mondo punta con vigore sul cambio di marcia che l’uscita di scena di Sinwar potrebbe aver innescato, chiedendo a viva voce la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei miliziani palestinesi. Quelli sopravvissuti a torture e guerra, rimasti sotto sequestro dei feroci carcerieri che continuano a usarli come merce di scambio per la fine delle ostilità. I sostenitori di Hamas inneggiano a Sinwar. L’Iran: «Fonte di ispirazione» Il leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso ieri dalle Idf a Gaza, è stato «una fonte di ispirazione per chiunque combatte nella regione» del Medioriente contro Israele, ha dichiarato esplicitamente il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Secoloditalia.it - Hamas e seguaci inneggiano a Sinwar, che ha passato il 90% della guerra nascosto. Ecco i papabili alla successione Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre i sostenitori dicelebrano il martirio e omaggiano “il macellaio”, mente diabolica che ha ideato il massacro del 7 ottobre, il resto del mondo punta con vigore sul cambio di marcia che l’uscita di scena dipotrebbe aver innescato, chiedendo a viva voce la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei miliziani palestinesi. Quelli sopravvissuti a torture e, rimasti sotto sequestro dei feroci carcerieri che continuano a usarli come merce di scambio per la fine delle ostilità. I sostenitori di. L’Iran: «Fonte di ispirazione» Il leader diYahya, ucciso ieri dalle Idf a Gaza, è stato «una fonte di ispirazione per chiunque combatte nella regione» del Medioriente contro Israele, ha dichiarato esplicitamente il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hamas - chi sarà l’erede di Sinwar. “Scelto fuori dalla Striscia”. La lista dei candidati - Roma, 18 ottobre 2024 - Khalil al-Hayya è considerato il più probabile erede di Yahya Sinwar, il capo politico di Hamas ucciso due giorni fa in un attacco israeliano a Gaza, ma non l’unico. Primo presupposto, scrive il sito del canale tv all news Al Arabiya, sarà la scelta di un nuovo leader politico che abbia la sua base fuori dalla Striscia. (Quotidiano.net)

Mohammed - lo spietato fratello di Sinwar possibile nuovo leader di Hamas. Gestì il rapimento di Shalit - Nessuno a Gaza osa contraddirlo». . La gente guardava a terra quando passava, per paura potesse fraintendere uno sguardo. Spietato, come il fratello Yahya. Come il fratello ucciso dall’ Idf. E chi parla di lui si trincera dietro l'anonimato: «È capace di uccidere senza esitazione, è una figura spaventosa. (Gazzettadelsud.it)

Hamas : "La lotta continua - non rilasceremo gli ostaggi". Iran - Hezbollah e Houthi : "La morte di Sinwar rafforza la resistenza". Netanyahu riunisce governo e sicurezza - Il «martirio» di Sinwar e dei leader che lo hanno preceduto. . Messaggi di cordoglio e conferme di sostegno sono arrivate anche dall’ Iran e dai cosiddetti membri dell’ asse della resistenza , Hezbollah e Houthi. All’indomani dell’uccisione del leader di Hamas , Yahya Sinwar , da parte delle forze armate israeliane , il gruppo militante palestinese ha assicurato che la lotta continua e trionferà. (Gazzettadelsud.it)