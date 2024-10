Giulia Salemi, lo sfogo sui social: “Ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola a Milano” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è giunta l’ennesima denuncia riguardo la poca sicurezza che si respira per le strade di Milano. A raccontarlo è stata Giulia Salemi che, con le lacrime agli occhi, si è sfogata attraverso le sue storie di Instagram. “Io ho paura ad uscire da sola a Milano” – Nei giorni scorsi, l’ex volto del L'articolo Giulia Salemi, lo sfogo sui social: “Ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola a Milano” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è giunta l’ennesima denuncia riguardo la poca sicurezza che si respira per le strade di. A raccontarlo è statache, con le lacrime agli occhi, si è sfogata attraverso le sue storie di Instagram. “Io hoadda” – Nei giorni scorsi, l’ex volto del L'articolo, losui: “miaio hoadda

Vladimir Luxuria e il ridicolo attacco a Giulia Salemi : poi cancella tutto ma il danno è fatto (FOTO) - La sua critica, sebbene mirata a sottolineare l’apparente incoerenza del comportamento di Salemi, è stata percepita come un attacco personale piuttosto che un invito al dialogo. Il post di Vladimir Luxuria contro Giulia Salemi, poi cancellato. Sostenendo di sentirsi sempre più minacciata e impaurita, ha descritto la città come un luogo popolato da “facce poco raccomandabili”, generando un’eco ... (Donnapop.it)

La denuncia di Giulia Salemi : “Da donna terrorizzata di uscire a Milano da sola” - . Chiara King e il catcalling a Milano: "Molestata da sette uomini in 30 minuti" L'influencer ha raccontato di aver subito 7 episodi di catcalling in soli 30 minuti. repubblica Giulia Salemi ha poi puntato il dito sulla gestione della città: “Bella Milano, eh… Poi per quello che costa. (News.robadadonne.it)

Giulia Salemi e mamma Fariba : spoiler circa il possibile nome del figlio dell’influencer - Presumibilmente al primogenito di Pierpaolo. Questa la seconda ipotesi: lasciare la scelta del nome ad un altro bambino. Tu, Pierpaolo, la nonna, papà. «Coinvolgiamo i tuoi fan», dichiara Fariba. Alla fine, il nome che avrà accumulato più consensi sarà quello definitivo. . Ciò che però non convince l’influencer è proprio la scelta dei nomi della mamma, che aggiunge: «Ciascuno di noi sceglie due ... (361magazine.com)