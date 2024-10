Gaza, allarme dell’Oms: “Nella Striscia c’è una carestia catastrofica che interessa 133mila persone. Senza interventi, il numero dei malnutriti triplicherà entro aprile” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “A un anno dall’inizio del conflitto, il rischio di carestia persiste in tutta la Striscia di Gaza. Data la recente ondata di ostilità, ci sono crescenti preoccupazioni che questo scenario possa materializzarsi”. Questo l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che fa notare come “quasi 133 mila persone sono vittima di un’insicurezza alimentare ‘catastrofica’ (il livello più alto – 5 – corrispondente alla carestia)”. Secondo il comunicato stampa diramato dall’Oms, la situazione – già drammatica – rischia di esplodere: “Il loro numero, Senza interventi immediati, è destinato a triplicare da qui ad aprile”. Lanotiziagiornale.it - Gaza, allarme dell’Oms: “Nella Striscia c’è una carestia catastrofica che interessa 133mila persone. Senza interventi, il numero dei malnutriti triplicherà entro aprile” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “A un anno dall’inizio del conflitto, il rischio dipersiste in tutta ladi. Data la recente ondata di ostilità, ci sono crescenti preoccupazioni che questo scenario possa materializzarsi”. Questo l’lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che fa notare come “quasi 133 milasono vittima di un’insicurezza alimentare ‘’ (il livello più alto – 5 – corrispondente alla)”. Secondo il comunicato stampa diramato dall’Oms, la situazione – già drammatica – rischia di esplodere: “Il loroimmediati, è destinato a triplicare da qui ad”.

