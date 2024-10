Ilrestodelcarlino.it - Furti notturni nelle scuole. L’Arma rafforza i controlli: ladro bloccato dopo un colpo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Compie un furto a scuola, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Imola arrestano un 33 macedone, domiciliato a Imola, per furto aggravato. È successo nella notte fra mercoledì e ieri.ultime settimane si erano verificati alcuni episodi in istituti scolastici della città e per questo i militari delavevanoto la sorveglianza. In tutti i casi, quest’ultimo compreso, erano stati presi di mira i distributori automatici di bevande e snack e le monete che contenevano. Ovviamente, però, con un contorno di danni provocati forzando le porte per entrare nei locali.