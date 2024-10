Fondi / Biblioteca comunale, l’assessore Vincenzo Carnevale risponde a Fondi Vera e Fratelli d’Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fondi -Da giorni i social e la stampa sono invasi di post e comunicati sull’ingiustificata chiusura pomeridiana della Biblioteca comunale di Fondi con l’aggiunta di un compendio sull’importanza della struttura per i giovani al di là del prestito librario. Tra le varie criticità rilevate dall’uno e dall’altro gruppo politico di minoranza, la mancata convocazione della L'articolo Fondi / Biblioteca comunale, l’assessore Vincenzo Carnevale risponde a Fondi Vera e Fratelli d’Italia Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Fondi / Biblioteca comunale, l’assessore Vincenzo Carnevale risponde a Fondi Vera e Fratelli d’Italia Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 18 ottobre 2024)-Da giorni i social e la stampa sono invasi di post e comunicati sull’ingiustificata chiusura pomeridiana delladicon l’aggiunta di un compendio sull’importanza della struttura per i giovani al di là del prestito librario. Tra le varie criticità rilevate dall’uno e dall’altro gruppo politico di minoranza, la mancata convocazione della L'articoloTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondi / Biblioteca comunale - Fondi Vera propone apertura anche venerdì pomeriggio e sabato mattina - . FONDI – “Permettere la fruibilità della Biblioteca Comunale anche nel pomeriggio del venerdì e nella mattinata del sabato, estendendo o rimodulando gli attuali orari di apertura al pubblico, per i numerosi studenti universitari che rientrano in Città nel fine settimana e così facendo avrebbero a disposizione la struttura per ricerche e studio” – questa la […] L'articolo Fondi / Biblioteca ... (Temporeale.info)

Gestione fondi e riqualificazione Biblioteca Comunale a Caserta - Napoletano interroga Sindaco e Giunta - Caserta. In attesa di una vostra pronta risposta, si sollecita una discussione pubblica in Consiglio Comunale su questo tema cruciale per la cittadinanza e per il patrimonio culturale della nostra città. Considerato che: Nonostante i finanziamenti ricevuti, la condizione attuale della Biblioteca risulta ancora critica, come segnalato da diversi cittadini e associazioni, che lamentano carenze ... (Casertanotizie.com)