Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori: «Risponde alle terapie» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 ottobre, Emma Bonino è stata ricoverata per difficoltà respiratorie nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santo Spirito di Roma. Lo riporta Ansa, che avrebbe contattato direttamente l'ufficio stampa del partito. La presidente di +Europa starebbe Rispondendo bene alle cure del team del professor Mario Bosco, e risulterebbe già oggi in netto miglioramento.

