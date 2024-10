Crisi Giano, Mangialardi: “Errore convocare il tavolo nazionale dopo l’incontro tra l’azienda e i sindacati” (Di venerdì 18 ottobre 2024) ANCONA – “Spero di sbagliarmi, ma temo che la decisione del ministro Urso di convocare per il 4 novembre il tavolo con le parti sociali sul futuro di Giano sia un grave Errore, alla luce dell’incontro che si terrà il 24 ottobre a Fabriano tra l’azienda e i sindacati". A dirlo è il vicepresidente Anconatoday.it - Crisi Giano, Mangialardi: “Errore convocare il tavolo nazionale dopo l’incontro tra l’azienda e i sindacati” Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ANCONA – “Spero di sbagliarmi, ma temo che la decisione del ministro Urso diper il 4 novembre ilcon le parti sociali sul futuro disia un grave, alla luce delche si terrà il 24 ottobre a Fabriano trae i". A dirlo è il vicepresidente

