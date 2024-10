Colpo di scena Napoli, l’annuncio su Kvara gela tutti: le ultime (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arriva l’annuncio su Khvicha Kvaratskhelia che stupisce i sostenitori azzurri, potrebbe accadere già contro l’Empoli. Il Napoli di Antonio Conte pensa alla formazione da schierare contro l’Empoli, al Castellani ci sarà da lottare per tornare a casa con 3 punti in saccoccia. Tra gli assenti sicuramente ci saranno Stanislav Lobotka e Mathias Olivera ma il tecnico leccese ha già in mente con chi sostituirli, potrebbe anche fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia dal primo minuto di gioco. Chiariello su Kvara: “non è al top in questo momento” Il rientro dalle nazionali è faticoso per tutti, ecco perché Antonio Conte potrebbe correre ai ripari e far giocare chi non è stato convocato in nazionale e che ha lavorato con la squadra per più tempo. David Neres potrebbe partire dal primo minuto contro l’Empoli, al posto di Kvaratskhelia. (LaPresse) spazioNapoli. Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli, l’annuncio su Kvara gela tutti: le ultime Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arrivasu Khvichatskhelia che stupisce i sostenitori azzurri, potrebbe accadere già contro l’Empoli. Ildi Antonio Conte pensa alla formazione da schierare contro l’Empoli, al Castellani ci sarà da lottare per tornare a casa con 3 punti in saccoccia. Tra gli assenti sicuramente ci saranno Stanislav Lobotka e Mathias Olivera ma il tecnico leccese ha già in mente con chi sostituirli, potrebbe anche fare a meno di Khvichatskhelia dal primo minuto di gioco. Chiariello su: “non è al top in questo momento” Il rientro dalle nazionali è faticoso per, ecco perché Antonio Conte potrebbe correre ai ripari e far giocare chi non è stato convocato in nazionale e che ha lavorato con la squadra per più tempo. David Neres potrebbe partire dal primo minuto contro l’Empoli, al posto ditskhelia. (LaPresse) spazio

Mercato Napoli - c’è l’annuncio che aspettava Conte : è successo in diretta - itPer lo slovacco la trattativa è più difficile visto l’interessamento da parte anche di altri club, Bijol è un pallino del Napoli già da un paio di stagioni e dopo l’Europeo di quest’estate sembra aver fatto l’exploit definitivo. Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortuni in nazionale? Statisticamente, cambiare ... (Spazionapoli.it)

Napoli - finalmente una gioia per Conte : l’annuncio in diretta - Infatti, come riportato poco fa da Carlo Alvino nel corso di Porompomperoperò su Radio Kiss Kiss Billy Gilmour è già atterrato in Italia. Dopo due notizie negative, finalmente arriva una buona notizia per Conte in vista della prossima partita Empoli-Napoli. Per questo motivo, con i giocatori rimasti a Napoli, ha lavorato duramente in campo per i prossimi incontri, in attesa dell’arrivo dei ... (Spazionapoli.it)

Napoli - Bianchini svela il vero l’obiettivo di De Laurentiis : l’annuncio ufficiale - E posso dire che con Armani abbiamo rinnovato fino al 2024?. 30) scenderanno in campo allo Stadio Castellani per sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tra un po’ presenteremo anche la terza maglia per questa stagione. Il Napoli, in attesa della gara contro i toscani, può comunque esultare sia per il primato che per la svolta marketing avuta in questi ultimi anni. (Spazionapoli.it)