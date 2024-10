Cina: valore aggiunto industrie ad alta intensita’ di brevetti supera 2.000 mld dollari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Il valore aggiunto delle industrie cinesi ad alta intensita’ di brevetti nel 2022 ha raggiunto i 15.320 miliardi di yuan (circa 2.150 miliardi di dollari), contribuendo per il 12,7% al PIL del Paese, secondo un rapporto pubblicato dal massimo organo di regolamentazione della proprieta’ intellettuale del Paese. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: valore aggiunto industrie ad alta intensita’ di brevetti supera 2.000 mld dollari Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Ildellecinesi addinel 2022 ha ri 15.320 miliardi di yuan (circa 2.150 miliardi di), contribuendo per il 12,7% al PIL del Paese, secondo un rapporto pubblicato dal massimo organo di regolamentazione della proprieta’ intellettuale del Paese. Agenzia Xinhua

