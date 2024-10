Calcio femminile, le convocate dell’Italia nelle amichevoli contro Malta e Spagna: Durante e Goldoni nell’elenco (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Nazionale italiana di Calcio femminile torna in scena. Messa in archivio tre mesi la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025 in Svizzera, la formazione allenata da Andrea Sancin affronterà un ciclo di amichevoli per arrivare pronta all’appuntamento nella rassegna continentale. Venerdì 25 ottobre (ore 18.15, diretta tv su RaiSport HD) le azzurre giocheranno al ‘Tre Fontane’ di Roma contro Malta, mentre martedì 29 (ore 18.15, diretta tv su Rai 2 HD) ci sarà l’incrocio con le campionesse del mondo in carica della Spagna, tra l’altro sconfitte dalle nostre portacolori in Nations League. Soncin ha diramato un elenco di 30 calciatrici. Oasport.it - Calcio femminile, le convocate dell’Italia nelle amichevoli contro Malta e Spagna: Durante e Goldoni nell’elenco Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Nazionale italiana ditorna in scena. Messa in archivio tre mesi la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025 in Svizzera, la formazione allenata da Andrea Sancin affronterà un ciclo diper arrivare pronta all’appuntamento nella rassegna continentale. Venerdì 25 ottobre (ore 18.15, diretta tv su RaiSport HD) le azzurre giocheranno al ‘Tre Fontane’ di Roma, mentre martedì 29 (ore 18.15, diretta tv su Rai 2 HD) ci sarà l’incrocio con le campionesse del mondo in carica della, tra l’altro sconfitte dalle nostre portacolori in Nations League. Soncin ha diramato un elenco di 30 calciatrici.

Amichevoli per la Nazionale di Calcio Femminile : il ritorno in campo tra Malta e Spagna - Il ritorno di Durante rappresenta una prima convocazione dopo il Mondiale 2023, mentre Goldoni torna in azzurro dopo sei anni di assenza, avendo ricevuto una call-up dopo cinque presenze con la Nazionale maggiore. L’ultimo match al ‘Tre Fontane‘, disputato contro la Colombia ad aprile 2023, ha visto l’Italia imporsi con un 2-1, confermando la solidità della squadra tra le mura amiche. (Gaeta.it)