Bosch garantisce calzini bianchi a chi gira scalzo per casa: presentato Unlimited 10, il nuovo aspirapolvere a batteria (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bosch vuole spostare un po' d luci della ribalta verso i piccoli elettrodomestici: il primo atto è il nuovo aspirapolvere top di gamma. Ma nel corso del 2025, ci saranno altri focus, a partire dai poderosi robot da cucina della Serie 6. Dday.it - Bosch garantisce calzini bianchi a chi gira scalzo per casa: presentato Unlimited 10, il nuovo aspirapolvere a batteria Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)vuole spostare un po' d luci della ribalta verso i piccoli elettrodomestici: il primo atto è iltop di gamma. Ma nel corso del 2025, ci saranno altri focus, a partire dai poderosi robot da cucina della Serie 6.

