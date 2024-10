Torna il maltempo: domani allerta gialla su gran parte della Campania (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi, valida dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 18 ottobre. L'avviso riguarda le aree centro-settentrionali della regione, tra cui la Piana Campana, Napoli, le Isole, l'Area Salernotoday.it - Torna il maltempo: domani allerta gialla su gran parte della Campania Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione CivileRegioneha emesso un’meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi, valida dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 18 ottobre. L'avviso riguarda le aree centro-settentrionaliregione, tra cui la Piana Campana, Napoli, le Isole, l'Area

Chef casertano in Brasile per rappresentare la Regione Campania - Antimo Migliaccio, chef di Sant’Arpino (in provincia di Caserta), rappresenterà la Campania alla 13^ Settimana della Cucina regionale italiana in Brasile (in programma dal 21 al 27 ottobre 2024) nell’anno speciale in cui si festeggia il 150mo anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile... (Casertanews.it)

Concorso Regione Campania per 146 esperti PNRR - bando online : requisiti e come inviare la domanda - Sono online gli avvisi pubblici banditi dalla Regione Campania per il conferimento di incarichi di collaborazione a tecnici ed esperti con i fondi PNRR; 146 in tutto i posti a disposizione per vari profili, tra cui architetti, ingegneri e geometri. Continua a leggere . È possibile inoltrare la domanda entro il 21 ottobre. (Fanpage.it)

Via libera dalla Regione Campania al servizio di sociologia del territorio : il Consorzio A5 guida la fase sperimentale in Irpinia - La Regione Campania ha affidato al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 l’avvio della fase sperimentale del servizio di sociologia del territorio in Irpinia. Il Consorzio, guidato dal presidente Vito Pelosi e dal direttore generale Carmine De Blasio, si affianca a cinque ambiti operativi in... (Avellinotoday.it)