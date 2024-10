Si chiama F80 la nuova supercar di Ferrari (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Casa di Maranello presenta il suo ultimo gioiello F80, che rappresenta il nuovo capitolo della storia leggendaria dalle supercar del Cavallino Rampante. A partire dal 1984, Ferrari ha sviluppato una serie di supercar che hanno portato con sé tecnologie e innovazioni entrate nell’immaginario collettivo, oggi con la sua ultima nata F80, Ferrari Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Casa di Maranello presenta il suo ultimo gioiello F80, che rappresenta il nuovo capitolo della storia leggendaria dalledel Cavallino Rampante. A partire dal 1984,ha sviluppato una serie diche hanno portato con sé tecnologie e innovazioni entrate nell’immaginario collettivo, oggi con la sua ultima nata F80,

Ferrari F80 - ecco la nuova supercar ibrida di Maranello. Ha 1200 cavalli e costa 3 - 6 milioni – FOTO e VIDEO - E al posto del sacro dodici cilindri ha un “sacrilego” V6 biturbo. Incredibile. 200 Cv, 0-100 km/h bruciato in 2,15 secondi, 0-200 archiviato in appena 5,75 secondi e velocità massima di 350 km/h. Così, accanto ai 900 CV erogati dal 3 litri V6 biturbo – che ha una potenza specifica record di 300 Cv per litro di cubatura; e che beneficia di due “e-turbo” che, grazie al motore elettrico ... (Ilfattoquotidiano.it)