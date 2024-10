Rischi del deepfake e disinformazione: un’analisi della percezione in Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo studio rivela che il 46% degli Italiani è preoccupato per il fenomeno del deepfake e della disinformazione, indicativo di una crescente consapevolezza riguardo a queste tematiche. Durante il convegno ComoLake 2024, Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito dati allarmanti sul livello di informazione e comprensione di questi fenomeni tra la popolazione Italiana. L’analisi si estende anche alle imprese, che paiono avere una comprensione più chiara del Rischio rappresentato dalle fake news nelle loro operazioni quotidiane. percezione del Rischio tra i cittadini Italiani Il dibattito attorno al deepfake e alla disinformazione sta guadagnando sempre più attenzione, con il 46% degli Italiani che esprime preoccupazione per i potenziali danni che questi fenomeni possono arrecare. Gaeta.it - Rischi del deepfake e disinformazione: un’analisi della percezione in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo studio rivela che il 46% deglini è preoccupato per il fenomeno del, indicativo di una crescente consapevolezza riguardo a queste tematiche. Durante il convegno ComoLake 2024, Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito dati allarmanti sul livello di informazione e comprensione di questi fenomeni tra la popolazionena. L’analisi si estende anche alle imprese, che paiono avere una comprensione più chiara delo rappresentato dalle fake news nelle loro operazioni quotidiane.delo tra i cittadinini Il dibattito attorno ale allasta guadagnando sempre più attenzione, con il 46% deglini che esprime preoccupazione per i potenziali danni che questi fenomeni possono arrecare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questa estensione promette di scovare le voci generate dall'IA - Hiya ha lanciato un'estensione gratuita per Chrome in grado di rilevare le voci deepfake. Si chiama "Hiya Deepfake Voice Detector" e analizza l'audio di video e streaming, assegnando un punteggio di ... (tomshw.it)

CoDE: il sistema per riconoscere i deepfake sviluppato in Italia - Un team di ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha sviluppato CoDE, un sistema di intelligenza artificiale in grado di identificare i deepfake. (html.it)

Startup rivela come riconoscere video deepfake in tempo reale - Identificazione dei deepfake in tempo realeIn un'epoca in cui le tecnologie di intelligenza artificiale avanzano rapidamente, la capacità di identific ... (assodigitale.it)