Riforma delle pensioni, le novità nella Manovra 2025 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Governo ha presentato la Manovra di bilancio 2025, introducendo diverse misure che riguardano le pensioni. Il focus è sulla sostenibilità del sistema e sul mantenimento di un equilibrio tra l’età di pensionamento e l’incentivazione a rimanere sul mercato del lavoro, anche se non è stata ancora varata una Riforma strutturale. Una delle novità principali è l’introduzione di incentivi per i lavoratori che scelgono di continuare a lavorare oltre l’età pensionabile. Si prevede l’estensione del bonus Maroni, che offre vantaggi economici a chi decide di posticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Questa misura mira a contrastare l’invecchiamento della forza lavoro e a garantire maggiori risorse per il sistema previdenziale, attenuando l’impatto dell’erogazione delle pensioni sulle casse dello Stato. Meloni, Salvini e Tajani. Foto Ansa/Uff. Velvetmag.it - Riforma delle pensioni, le novità nella Manovra 2025 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Governo ha presentato ladi bilancio, introducendo diverse misure che riguardano le. Il focus è sulla sostenibilità del sistema e sul mantenimento di un equilibrio tra l’età di pensionamento e l’incentivazione a rimanere sul mercato del lavoro, anche se non è stata ancora varata unastrutturale. Unaprincipali è l’introduzione di incentivi per i lavoratori che scelgono di continuare a lavorare oltre l’età pensionabile. Si prevede l’estensione del bonus Maroni, che offre vantaggi economici a chi decide di posticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Questa misura mira a contrastare l’invecchiamento della forza lavoro e a garantire maggiori risorse per il sistema previdenziale, attenuando l’impatto dell’erogazionesulle casse dello Stato. Meloni, Salvini e Tajani. Foto Ansa/Uff.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pensioni novità manovra 2025 : Quota 42+10 e 41+10 cambiano le finestre? - Il titolare del dicastero di via XX settembre ha aggiunto che “La legge di Bilancio vera e propria sarà presentata in Parlamento entro i termini previsti, penso lunedì 21 perché domenica 20 è festivo» e che “C’è l’ok della Ue per la correzione in 7 anni dei conti pubblici con l’impegno delle riforme». (Pensionipertutti.it)

Manovra - Turco (M5s) : “Governo Meloni torna all’austerità - tradite le promesse su tasse e pensioni” - it sulla manovra del governo Meloni e ha sottolineato soprattutto un punto: l'esecutivo ha rinunciato a superare la legge Fornero, ad abbassare le tasse e ad aumentare le pensioni minime a mille euro. Mario Turco, vicepresidente e senatore del Movimento 5 stelle, ha risposto alle domande di Fanpage. (Fanpage.it)

Il pilastri della manovra 2024 : bonus nascite - cuneo fiscale - incentivi a restare a lavoro - casa e pensioni - . La legge di bilancio 2025 approvata ieri sera in Cdm, dal valore di circa 30 miliardi lordi, è stata impostata dal governo per aiutare i redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e per dare uno stimolo contro l’inverno demografico. Per farlo rende strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro e la riduzione a 3 ... (Gazzettadelsud.it)