Puliva e ripuliva denunciata domestica | aveva 20 chili di oro in casa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una 57enne di origine campana residente per un certo periodo in provincia di Rimini,di professione oltre a pulire, pare abbia anche 'ripulito' di oro e oggetti preziosi la villa dove andava a servizio a Misano Adriatico . I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono all’agosto scorso quando il proprietario, un imprenditore, ha sporto denuncia presso i carabinieri della cittadina romagnola.