Piqué ha una proposta da fare alle leghe di tutto il mondo: “Soltanto campionati a 16 squadre” (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Londra Piqué ha lanciato un appello a tutte le leghe per ridurre le partite: "Alla UEFA chiederei perché hanno creato la Nations League, e lo stesso farei con la FIFA e il Mondiale per club" Fanpage.it - Piqué ha una proposta da fare alle leghe di tutto il mondo: “Soltanto campionati a 16 squadre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Londraha lanciato un appello a tutte leper ridurre le partite: "Alla UEFA chiederei perché hanno creato la Nations League, e lo stessoi con la FIFA e il Mondiale per club"

L'articolo La proposta di Piqué: «Chiederei alle Leghe di fare campionati da 16 squadre» sembra essere il primo su ilNapolista.